В Казани испытали новый мост через Монастырскую протоку

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В столице Татарстана продолжаются работы по строительству 2 этапа Большого Казанского кольца (БКК). Так, на возводимом мосту (длина более 70 метров – Ред.) через Монастырскую протоку провели испытания его пролета под трамвайную нагрузку. Расчеты оказались верны и движение по мосту будет безопасным.

Кроме того, на прошедшей недели на его строительстве завершили наносить гидроизоляцию на проезжую часть с устройством нижнего слоя асфальта, в том числе и по тротуарам общей площадью 2 638 квадратных метров. Также под самим мостом убрали временные водопропускные трубы и расчистили русло Монастырской протоки.

- Строительство моста идет в рамках реализации 2 этапа возведения БКК на участке от улицы Борисковская до улицы Техническая протяженностью 1,2 километра, - напоминают в Минтрансе Татарстана.