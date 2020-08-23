В Татарстане во время пожара сгорели баня, летняя кухня и бассейн

С места происшествия
Фото: МЧС Татарстана
Возгорание хозяйственных построек на территории дачи на улице Дачной в поселке Куюки Пестречинского района республики началось в 22.33 в субботу, 22 августа. В службу "112" поступило сообщение о том, что горят баня, летняя кухня и бассейн. Все они находились под одной крышей.
К приезду пожарных открытым огнем полыхали баня, бассейн и летняя кухня по всей площади. Хозяева сообщили, что в бане никого нет. Огонь угрожал перекинуться на сарай.
С возгоранием удалось быстро справиться.
- В результате пожара сгорели баня, летняя кухня и бассейн на общей площади 40 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.