В Татарстане иномарка на скорости вылетела в кювет, водитель получила травмы

Пострадавшую госпитализировали с места аварии Фото: Из материалов пресс-службы

Авария произошла 21 августа в 23.30 возле деревни Большая Шильна Тукаевского района республики. По предварительным данным, иномарка "Черри" на скорости вылетела в кювет, где несколько раз перевернулась.

Автомобилем управляла 24-летняя девушка-водитель. Во время дорожно-транспортного происшествия она получила тяжелые травмы головы и позвоночника, ее госпитализировали, сообщили в МВД Татарстана. Сейчас ее спасают медики.

Во время аварии в салоне иномарки, по предварительным данным, пассажиров не было.