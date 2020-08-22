В Татарстане во время ДТП пострадал ребенок

Медики госпитализировали ребенка Фото: Олег УКЛАДОВ

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 августа в 19.30 на участке дороги "Набережные Челны - Сарманово". По предварительным данным, водитель отечественной легковушки превысил безопасную скорость, вылетел на встречку и врезался в "ДЭУ", после чего его отбросило в кювет.

Во время аварии в салоне иномарки находился несовершеннолетний ребенок. Он получил травмы и госпитализирован.

Во время разбора места происшествия выяснилось, что предполагаемый виновник аварии - гость из Башкирии, сообщили в МВД Татарстана.