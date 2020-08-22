Владелец набережночелнинского кафе ответит за жертвоприношение на пороге Торгового Центра

Жертвоприношение произошло на пороге Торгового Центра Фото: Рамиль ГАЛИ

Проверка прокуратуры по факту жертвоприношения барана на крыльце кафе в Торговом Центре Набережных Челнов завершена. Сотрудники надзорного органа установили, что все произошло 16 августа - зарезали барана на пороге ТЦ и его мясо после разделки раздали малоимущим в качестве пожертвования. Фотографии с места происшествия шокировали посетителей - все происходило на их глазах, среди них были дети.

Директор кафе восточной кухни оправдывался, что резали барана в другом месте, о так и не объяснил, зачем тушу животного и его кровь с тазике привезли в кафе и оставили на пороге.

В отношении руководства заведения общественного питания составлен административный протокол по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил убоя животных». Виновному грозит до пяти тысяч рублей штрафа или приостановка деятельности на 90 суток.