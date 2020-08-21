В Йошкар-Оле экс-полицейская за подделки в уголовном деле отделалась условным сроком

Известно, что данный приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

26-летняя экс-дознаватель отдела полиции Йошкар-Олы была признана судом виновной по двум уголовным статьям: «фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание» и «незаконное освобождение от уголовной ответственности лица, подозреваемого в совершении преступления, лицом, производящим дознание».

Так, было доказано, что в начале 2019 года, являясь дознавателем, осужденная вела уголовное дело об угрозах убийству женщины. Полицейская решила в обход закона «отмазать» подозреваемого.

Для этого она подделала протокол допроса свидетеля и ряд других доказательств. На основании чего дознаватель прекратила уголовное дело, и предполагаемый злоумышленник смог избежать наказания. Когда это вскрылось, женщину уволили из полиции и возбудили в отношении ее уголовное дело.

- Экс-полицейскую приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также с лишением права занимать государственные и муниципальные должности сроком на 2 года. Лишил суд женщину и специального звания «лейтенант полиции», - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

При этом там отметили, что данный приговор пока не вступил в законную силу.