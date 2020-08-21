В Татарстане из-за загоревшейся бани пострадала женщина

Фото: МЧС Татарстана

21 августа в 4.13 экстренным службам по системе «112» поступил сигнал о горящей бане участке в СНТ «Отделочник» в Тукаевском районе Татарстана.

Пожарные прибыли на место происшествия в считанные минуты. К этому моменту баня уже полностью была объята пламенем. Спасателей встретила хозяйка земельного участка. Она сообщила, что внутри горящего строения людей нет. Женщина сама пыталась справиться с огнем, но получила ожог голени I-II степени. После осмотра медиками «скорой» женщине госпитализация не понадобилась. Пожар быстро потушили, но баня полностью сгорела.

- Предполагаемая причина пожара: неправильное устройство или неисправность печи, - сообщили в МЧС Татарстана.