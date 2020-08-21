В Казани разыскивают водителя электросамоката, который сбил женщину на "зебре"

Водитель самоката скрылся с места происшествия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необычная авария с тяжелыми последствиями произошла 20 августа в 17.30 на улице Кремлевская Набережная в Казани. Неизвестный водитель электросамоката сбил 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу по "зебре". Пешеход упала и сильно ударилась головой. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Самокатчик с места происшествия скрылся. Его личность сейчас устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, что сотрудники Госавтоинспекции МВД Татарстана с 2019 года отмечают рост дорожно-транспортных происшествий с сезонным и элетромото-транспортом.