В Йошкар-Оле водитель иномарки выехал на “красный” и спровоцировал массовое ДТП

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

В четверг, 20 августа, на персечении улиц Красноармейская и Советская в Йошкар-Оле произошла массовая авария. Около 20.00 там столкнулось три автомобиля - Kia, ВАЗ-2112 и Toyota.

По предварительным данным, 36-летний водитель корейской иномарки выехал на перекресток, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Там он столкнулся с отечественной легковушкой, а после и с "Тойотой", которые двигались на "зеленый".

- В результате ДТП пострадала 47-летняя женщина-пассажир автомашины ВАЗ-2112, - сообщает пресс-служба ГИБДД Марий Эл.