Минздрав Татарстана опроверг историю о смерти ребенка от отравлении грибами

В Минздраве Татарстана проверили информацию, которая появилась на днях в СМИ и соцсетях. Сообщалось о том, что в больницу попали четыре человека, члены одной семьи. Якобы взрослые пожарили свежесобранные грибы, среди которых оказался ядовитый. Люди отравились. Одного ребенка врачам спасти не удалось.

Эту информацию тщательно проверили, и выяснилось, что за последнее время в больницы Татарстана не доставляли семью из четырех человек. Тем более, никакой ребенок не умирал.

- Информация не соответствует действительности, - сообщили в Минздраве Татарстана. - Подобное обращение в медучреждения республики не зафиксировано.