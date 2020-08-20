В Альметьевске появится индустриальный сквер

Фото: с группы almetpublicart

В Альметьевске благодаря паблик-арт программе "Сказки о золотых яблоках" появится индустриальный сквер. Общественное пространство по адресу улица Белоглазова, дом 62, организовывают специалисты стрит-арта из Санкт-Петербург.

Общая площадь сквера будет превышать 8 000 квадратных метров. Материалы, которые планируются использовать - это, в частности, бетон, железо и пластик. Все они связанны с индустриальной эстетикой, которой благодаря фантазиям дизайнеров будут приданы новые смыслы и функции.

Предполагается, что в сквере появится новый спот для скейтеров и BMX райдеров.