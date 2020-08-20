В Казани из-за угрозы взрыва эвакуировали Вахитовский районный суд

Фото: pixabay.com

На электронную почту Вахитовского районного суда столицы Татарстана пришло письмо, ставшее причиной объявленной эвакуации для всех, кто находился в здании. Неизвестные сообщили, что здание заминировано.

В срочном порядке из здания в безопасное место перевели сам суд, его аппарат, подсудимых и посетителей. Территорию оцепили, перекрыли дорогу по улице Лесгафта, которая проходит рядом со зданием суда.

На место ЧП выехали все экстренные службы города - медики, пожарные, полиция. Осмотр здания проводится при использовании собак, подготовленных для поиска и обнаружения взрывчатки.