Врачи Татарстана спали жизнь мальчика, который стеклом повредил сосуд на ноге

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана

Врачи детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана спасли жизнь 16-летнему парню из Набережных Челнов. Несколько месяцев назад он обратился за помощью к местным медикам. Мальчик рассказал, что упал на стекло, осколок которого вонзился в его голень. Спустя время на ноге появилась пульсирующая шишка.

Парня отправили в ДРКБ, где врачи диагностировали аневризму - увеличение сосуда на отдельном его участке. Пациенту требовалась операция, но он пропал. Объявился мальчик уже с увеличенной шишкой, которая порвалась и привела к опасному кровотечению. Его срочно отправили на операцию.

Сначала врачи решили перекрыть травмированный сосуд. Определив нужный, они установили микрокатетер и закрыли его специальными спиралями. После была вторая операция - освобождение нерва, сдавленного из-за скопления крови.

- Сейчас нерв свободен, но учитывая, что все мышцы были денервированы, ребенку ещё предстоит пройти курс реабилитации. Сами по себе аневризмы редки, а возникшее при них осложнения, угрожающие жизни кровотечением через раневой канал – такого в нашей практике не было, – отметил врач-сосудистый хирург Дмитрий Осипов.