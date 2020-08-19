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Под Казанью пьяный водитель избил гаишника - полицейский в больнице

По данному факту возбудили уголовное дело
Лика ИсаеваЛика ИсаеваЛикаИсаева
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Водитель попытался скрыться от полицейских, но ничего не получилось.

Водитель попытался скрыться от полицейских, но ничего не получилось.

Фото: Мария СОЛЕЕВА

Под Казанью в районе Зеленодольска сотрудники ГИБДД заметили подозрительный «Мерседес». Иномарка виляла на дороге из стороны в сторону. Полицейские предположили, что водитель машины может быть пьян. Но остановить его сразу не удалось - на звуковые сигналы и проблесковые маячки сидевший за рулем авто лишь увеличил скорость.

Но далеко уехать он не смог, его заблокировали и остановили. При этом водитель - 29-летний мужчина, напал и избил инспектора, который заподозрил его в пьянстве за рулем. Дебошира удалось усмирить только подъехавшие на помощь коллеги полицейского.

- В отношении задержанного составлены административные протоколы по статьям «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», - сообщили в МВД Татарстана. - Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Отметим, что избитый гаишник с различными травмами попал в больницу. Сам же лихач сейчас находится по подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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