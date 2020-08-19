В Чувашии Мокринский мост станет туристическим объектом

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В Чувашии реконструируют Мокринский мост и дорогу к нему. Сейчас стало известно, что после этого его сделают туристическим объектом. На мост планируют водить экскурсии.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил врио главы Чувашии Олег Николаев. Он побывал у Мокринского моста второй раз в жизни и отметил его величие, а также масштаб.

- С главой Канашского района Владимиром Степановым уже договорились, что пространство вокруг моста необходимо обустраивать, чтобы туристы не жаловались на отсутствие мусорных контейнеров, могли отдохнуть и полюбоваться завораживающими арками моста. Нужно будет отремонтировать также и дорогу к памятнику, провести реконструкцию самого моста, - написал Николаев.

После он заметил, что местные жители просят построить у моста музей. Туда они могли бы передать сохранившиеся в их семьях с начала 20 века предметы быта. Эту идею руководитель региона обещал поддержать.