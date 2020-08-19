В Чувашии огонь уничтожил 70 гектар сухой травы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Чувашии

Во вторник, 18 августа, у деревни Алгукасы Аликовского района загорелась сухая трава. Когда на место происшествия приехали пожарные, огонь бушевал уже на площади 70 гектар.

В тушении поля были задействованы четыре единицы различной техники. Сейчас специалисты устанавливают причину ЧП.

Всего же накануне в Чувашии было зарегистрировано четыре пожара. Один - на окраине деревни Избахтино Яльчикского района, где неосторожное сжигание мусора стало причиной возгорания стерни. Два - в Чебоксарах. Оба ЧП в столице Чувашии связаны с возгоранием мусора на открытой территории, отмечают в пресс-службе МЧС республики.