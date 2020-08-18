Почти килограмм героина нашли гаишники Татарстана в остановленной ими машине

Крупная партия наркотиков была спрятана в специально оборудованном тайнике. Фото: МВД по РТ

В Набережных Челнах на посту полиции «Тула-1» сотрудники ГИБДД для обычной проверки документов остановили автомобиль «Хендэ». За рулем иномарки находился 30-летний житель Московской области.

Мужчина при общении с полицейскими сильно нервничал и начал вызывать подозрения. Правоохранители решили проверить не только его документы, но и личные вещи, а также саму машину.

В последней и был обнаружен тайник, который оборудовали в отсеке воздушного фильтра. Оттуда сотрудники ГИБДД достали четыре свертка с неким веществом. Его отправили на экспертизу, которая показала, что это героин. Обнаруженная и изъятая полицейскими партия наркотиков весила почти килограмм. Водитель задержан и дает объяснения откуда у него в машине завелся героин.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений в крупном размере», - сообщили в МВД Татарстана.