В Татарстане из-за сломанного винта теплохода посреди Волги застряли 100 пассажиров

Фото: с сайта mindortrans.tatarstan.ru

Приволжская транспортная прокуратура ведет проверку ЧП, которое произошло вечером 16 августа на реке Волга. В 17.00 во время возвращения из речного путешествия теплоход на подводных крыльях "Метеор" "Вячеслав Коргин" остановился - у него отвалилась и утонула одна из из лопастей гребного винта.

Более часа 100 пассажиров дожидались нового "Метеора", который выслали для отправки людей в Казань.

- Судно принадлежит АО "Судоходная компания "Татфлот" и приписано к Казани, - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. - Теплоход выполнял рейс Болгар – Казань. В результате произошедшего никто не пострадал.

Во время проверки будут выясняться все обстоятельства произошедшего, и будут приняты необходимые меры, направленные на недопущение подобных происшествий в дальнейшем.