В Казани агрессивная кошка напала на родителей и их двух малолетних детей

Кошку поймали при помощи пододеяльника Фото: МЧС Татарстана

Необычная просьба о помощи пришла сегодня, 18 августа, в 2.38 из квартиры на улице Гавриилы Державина в поселке Залесный Кировского района столицы Татарстана. Звонил мужчина, который рассказал, что их домашний питомец - кошка породы "русская голубая" буквально взбесилась: напала на спящих хозяев и на двух из малолетних детей, кусалась, царапалась. Острые когти могли стать причиной гибели четырехлетнего и двухлетнего малышей - они могли вскрыть вену или артерию.

Людям удалось спрятаться в дальней комнате, а кошка расхаживала по квартире.

Спасателям ЗПСО№2 МЧС Татарстана удалось поймать кошку в пододеяльник и вынести ее на балкон. Теперь агрессивное животное должен осмотреть ветеринар на предмет выявления у нее признаков бешенства, или выяснить другую причину ее возбудимости.