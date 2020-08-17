В Татарстане бизнесмены получили 146,6 миллиона рублей на дезинфекцию от коронавируса

Деньги могут получить те организации, чья деятельность предполагает тесный и длительный контакт персонала и клиентов. Фото: Валерий РОМАНОВ

Бизнесменам Татарстана было выделено 146,6 миллиона рублей на проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий связанных с недопущением распространения коронавируса. Субсидии были направлены всем тем, кто подал заявки. А это 10 092 организации предпринимателей - 90% от всех существующих в республике

Программа начала работу 15 июля и должна была завершиться сегодня, 17 августа. Однако Минэкономразвития России выступило с предложением продлить выдачу субсидий еще на месяц - до 15 сентября.

- В Муслюмовском, Агрызском, Дрожжановском, Новошешминском, Кайбицком, Атнинском, Сабинском и Балтасинском районах Татарстана 100% предпринимателей, претендующих на прямые безвозмездные субсидии, уже подали заявки, - сообщает Минэкономики республики.

Деньги могут получить те, чья деятельность предполагает тесный и длительный контакт персонала и клиентов. В Татарстане таковых порядка 11,5 тысяч предпринимательских организаций.