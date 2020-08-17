В Татарстане на мать за "воспитание" слишком шумного сына завели уголовные дела

На женщину в полицию пожаловались соседи. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Нестандартными методами "воспитания" девятилетнего мальчика из Нурлат заинтересовались в правоохранительных органах одноименного района Татарстана. В полицию соседи 30-летней местной жительницы сообщили о том, что с 2017 по 2019 года она порола своего мальчика за то, что он, по ее мнению, был слишком шумным и мешал ей отдыхать.

Материалами проверки органов опеки и полиции заинтересовались в прокуратуре района, в итоге в отношении матери ребенка возбудили сразу два уголовных дела по статьям: "Истязание" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

- Свою причастность к совершению преступления женщина признала полностью, - сообщили в следственном комитете Татарстана.