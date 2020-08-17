На БКК для пешеходов открыли надземный переход

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В рамках строительства первого этапа Большого Казанского кольца (БКК) для пешеходов был открыт надземный переход между сходами 1-4.

Как сообщает Минтранс Татарстана, строительно-монтажные работы на участке протяженностью 800 метров от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская были завершены. Так, на прошедшей неделе, в частности, там с использованием термопластика нанесли дорожную разметку - 14 078 погонных метров, а также установили дорожные знаки.

Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы по строительству первого этапа БКК начались в июле 2019 года. К настоящему времени там построены четырехполосная дорога, а также путепровод длиной 109,7 метра над Фермским шоссе и надземный пешеходный переход.