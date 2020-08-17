Казань попала в топ-4 России по размеру зарплат школьных учителей

Средняя зарплата учителей в России по итогам второго квартала текущего года составляет 31,9 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что средняя зарплата казанских учителей составляет 29 тысяч рублей. По этому показателю город стал четвертым в России, уступив лидерство Москве (51,6 тысяч рублей), Санкт-Петербургу (35,1 тысячи рублей) и Екатеринбургу (29,8 тысяч рублей). Такие цифры приводят "Известия" со ссылкой на специалистов аналитического центра «Авито Работа».

После Казани в рейтинге идет Пермь, где педагоги зарабатывают около 27,2 тысяч рублей ежемесячно и Омск (26,9 тысяч рублей). Меньше всего в стране получают учителя из Воронежа - в среднем 21,7 тысяч рублей.

В общем же, средняя зарплата учителей в России по итогам второго квартала 2020 года составляет 31,9 тысяч рублей.