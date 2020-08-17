В Марий Эл во время сбора грибов потерялась пенсионерка

Во время поиска пенсионерки Фото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ

В поселке Оршанка Оршанского района Марий Эл пропала 71-летняя пенсионерка. Ушла с утра за грибами, и не вернулась. Обычно она занималась сбором между деревнями Упша и Малая Орша, дорогу хорошо знала, но в субботу 15 августа к назначенному времени домой не вернулась. Тревогу поднял ее супруг.

На поиски местной жительницы отправились сотрудники оперативной группы Центрального аварийно-спасательного отряда Марийской аварийно-спасательной службы (МАСС). Встретившись на месте с супругом заблудившейся женщины, определили район поиска, приступили к работам. Позже к ним присоединились родные женщины, полиция и волонтеры. Пенсионерка была найдена в 23.00.