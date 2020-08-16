В Казани бесплатно выступил Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

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В субботу, 15 августа, перед врачи и жителями Казани выступил Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Два бесплатных концерта состоялись в Республиканской клинической инфекционной больнице и на Пушечном дворе Казанского Кремля. Горожане остались в восторге.

Концерты состоялись в рамках гастрольного тура, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Коллектив оркестра принял решение посетить часть регионов, где были запланированы апрельские выступления, несмотря на пандемию коронавируса.