Соцсети: в Казани нашли мертвую женщину, которая сидела на стуле перед церковью

Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне перед жителями Приволжского района Казани предстала страшная картина. Напротив церкви иконы Божьей Матери Умиления на улице Сафиуллина они увидели женщину, которая сидела на стуле посреди дороги. Она была мертва. Об этом горожане поспешили рассказать в соцсетях.

На месте произошедшего уже побывали полицейские. Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить обстоятельства смерти пенсионерки.