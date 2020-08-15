Матчи Кубка Чемпионов в Казани пройдут со зрителями

На игре могут присутствовать 25% зрителей.

17 августа стартует продажа билетов на матчи Кубка чемпионов, который пройдёт на «Татнефть Арене». Трибуны будут заполнены на 25% от общей вместимости. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Цена билетов – от 300 до 600 рублей на матчи «Ак Барса» и заключительный игровой день. На остальные матчи можно попасть, заплатив от 150 до 400 рублей. Приобрести билеты можно по ссылке.

Владельцы абонементов на сезон 2019/20 и владельцы абонементов всех видов на сезон 2020/21 могут получить бесплатные билеты по заявке онлайн или в кассе с физическим абонементом на руках. Сделать это можно только 15 и 16 августа. На один абонемент можно получить по одному билету на каждый матч турнира.

Расписание турнира

19 августа, среда

13:00. «Металлург» – «Салават Юлаев»

19:00. «Ак Барс» – СКА

20 августа, четверг

13:00. «Салават Юлаев» – СКА

19:00. «Ак Барс» – «Металлург»

22 августа, суббота

12:00. СКА – «Металлург»

17:00. «Ак Барс» – «Салават Юлаев»

23 августа, воскресенье

12:00. Матч за третье место

17:00. Финал