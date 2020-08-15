За сутки мошенники выманили у жителей Чувашии 2,5 миллиона рублей

За сутки зарегистрировано 17 случаев мошенничества. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

14 августа в Чувашии было зарегистрировано 17 фактов мошенничества и 4 кражи с банковских карт.

Чаще всего потерпевшим звонили так называемые банковские работники, выполняя инструкции которых, люди сообщали реквизиты своих карт либо устанавливали «вирусные» приложения, что позволило преступникам добраться до их сбережений. А 56-летняя пенсионерка из Чебоксар поверила интернет-ресурсу, разместившему информацию о единовременной выплате от государства, и в итоге потеряла свои деньги.

Около 30 000 рублей лишился чебоксарец, планировавший отдохнуть в одном из пансионатов Крыма и перечисливший мошенникам предоплату. Наибольший ущерб был нанесен 30-летней горожанке, которая хотела заработать на фондовых биржах и продаже криптовалюты и перевела неизвестным 880 000 рублей.