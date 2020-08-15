В Татарстане ввели в эксплуатацию более 1 миллиона 650 тысяч квадратных метров жилья

Строительство идет по графику. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Татарстане по программам жилищного строительства по состоянию на 14 августа 2020 года введено в эксплуатацию 1 миллион 650,2 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 55,4% от плана. Такие данные привел министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов.

Глава Минстроя РТ сообщил о том, что Инспекцией государственного строительного надзора РТ в сфере охрана труда в строительстве с начала года проведено 777 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 91 постановление на общую сумму 3 миллиона 625 тысяч рублей.

По инвестиционной программе Государственного жилищного фонда при президенте РТ (ГЖФ РТ) в органы статистики отчитались по 53 домам на 1 439 квартир площадью 83,6 тысяч квадратных метров.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья в 2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 177 многоквартирных домов жилой площадью 1 миллион 317,2 тысяч квадратных метров. В основном это инвестиционное жилье, строящееся по старым правилам на деньги дольщиков, привлекаемые напрямую застройщиками. На сегодня введено в эксплуатацию 76 многоквартирных жилых домов площадью 563,4 тысяч квадратных метров, что составляет 42,8 % от плана. В высокой степени готовности (70%-100%) находятся 73 дома, в средней степени готовности (30%-70%) - 28 домов; еще 4 объекта из низкой степени готовности перешли в среднюю степень (объекты в низкой степени готовности отсутствуют).

По линии индивидуального жилищного строительства в 2020 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 10 тысяч 680 домов площадью 1 миллион 388,2 тысяч квадратных метров. На 14 августа введено в эксплуатацию 7 714 индивидуальных жилых домов площадью 1 миллион. 2,9 тысяч квадратных метров, что составляет 72,2 % от плана.