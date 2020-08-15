Матч "Рубина" с "Тамбовом" перенесли на 30 августа

Матч состоится в 18.00.

Матч между "Рубином" и "Тамбовом", который должен был пройти 29 августа, перенесен на один день. Игра состоится 30 августа.

- Руководство Республики Татарстан предложило приурочить матч «Рубин» – «Тамбов» к празднованию Дня Республики Татарстан. Напомним, в этом году также празднуется 100-летие со дня образования ТАССР. Наш клуб обратился в лигу с просьбой перенести игру с 29 на 30 августа, - прокомментировали в пресс-службе "Рубина".

Лига утвердила новую дату матча 6-го тура между "Рубином" и "Тамбовом". Он состоится 30 августа в 18:00.