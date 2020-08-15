За 10 лет в Татарстане построили 62 школы

В этом году ведется строительство 12 школ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году Татарстан участвует в реализации сразу шести государственных программ и нескольких нацпроектов, влияющих на развитие образования. Среди таких нацпроектов – «Демография», «Образование» и «Наука». Об этом рассказал министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

- По нацпроекту «Демография» за последние два года построено 30 новых детсадов более чем на 6 тысяч новых мест, из них половина в ясельных группах. На строительство детсадов выделено около 5,5 миллиардов рублей, из которых более 4 миллиардов – средства республиканского бюджета. В этом году планируется создать еще более 5 тысяч мест, в том числе 2,5 тысячи для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В последующие годы планируется создать еще более 5 тысяч мест».

Кроме того, за последние 10 лет построено 62 общеобразовательные организации суммарной мощностью свыше 28 тысяч мест, в этом году ведется строительство еще 12 школ.