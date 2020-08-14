17 августа жители центра Йошкар Олы временно останутся без газа

На время отключения горожан просят закрыть газовые краны. Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 17 августа, ряд домов Йошкар-Олы временно останется без газа. Все дело в замене газового колодца на улице Вашской, которая будет происходить с 10.00 до 14.00. Из-за этого под отключение попадают десятки многоквартирных домов:

улица Вашская, 7, улица Волкова, 149, 155, 196, 196а, 198, 198а, 206, 206а; проспект Гагарина, 3, 7, 9, 10, 11, 11А, 13, 13а, 14а, 15а,17; улица Советская, 154,156,160, 161, 162, 163, 163а, 165; улица Хасанова,1, 3, 5; проспект Ленинский, 5, 6, 10а, 14, 17, 23, 25а, 27А, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 49, 51, 53, 53а, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 61а, 62, 63, 64, 64б, 66, 67а, 68, 69, 69а, 69б, 71, 73, улица Палантая, 77, 85А; улица Зарубина, 10, 12, 12а, 14, 17, 19, 20а, 21, 21а, 25, 36, 38а, 39, 40а, 42, 43, 45, 44, 53а, 55, 57, 57а, 57б; улица Машиностроителей, 22, 24, 26, 28, 30, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71; улица Карла Маркса, 112, 114; улица Суворова, 2, 4, 8, 8г, 10, 14, 20, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34; улица Рябинина, 14, 16, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29, 33, 33А, 34, 35, 36, 38; улица Лобачевского, 3, 7, 9, 10, 11, 26, 33а, 38; улица Первомайская 164, 178, 178а, 180, 180а; улица Пархоменко, 4, 4а, 6, 9, 14, 16,19; улица Анциферова, 38; улица Свердлова, 49б; улица Логинова, 1; бульвар Победы, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; переулок Заводской, 2, 2а, 4, 5, 7.

Также газа не будет в доме №67 на улице Зарубина, домах №№ 6 и 8 на улице Архипова, доме №47 на улице Свердлова, доме №16 в переулке Машиностроителей, домах №№ 26, 27, 28, 29, 30 и 32 на улице Анциферова.

На время отключения горожан просят закрыть газовые краны.