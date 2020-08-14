Теперь официально: Хван Ин Бом - игрок "Рубина"

Фото: ФК "Рубин".

"Рубин" продолжает усиливать состав. Так, контракт с казанским клубом подписал 23-летний корейский полузащитник Хван Ин Бом. В последнее время он выступал за канадский "Ванкувер". Соглашение будет действовать три года. Футболист будет выступать в "Рубине" под шестым номером и присоединится к новой команде после оформления всех необходимых документов.

Хван Ин Бом родился 20 сентября 1996 года в городе Тэджон (Южная Корея). Профессиональную карьеру начал в родном городе в клубе "Тэджон Ситизен", затем несколько месяцев отыграл в аренде в другом корейском клубе "Асан Мугунхва". В январе 2019 года отправился в клуб МЛС "Ванкувер Уайткэпс". В 36 матчах МЛС забил три гола и сделал три голевые передачи.

В настоящее время – игрок национальной сборной Южной Кореи, за которую выступает с сентября 2018 года. За сборную сыграл 23 матча, забил три гола.

Отметим, что новобранец "Рубина" стал девятым легионером в составе команды, а согласно новому лимиту в заявке команды могут значиться только 8 иностранцев. С кем-то из игроков "Рубину" придется расстаться.