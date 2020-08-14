Татарский драмтеатр в Набережных Челнах будет носить имя драматурга Аяза Гилязова

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Татарский драматический театр в Набережных Челнах получил имя заслуженного деятеля искусств ТАССР, татарского прозаика и драматурга Аяза Гилязова. Ранее 187 горожан предложил более 200 названий для театра.
Аяз Гилязов написал около тридцати пьес и почти полусотни книг. Одно из его произведений - «Оч аршын жир» - в постановке Фаиля Ибрагимова стала визитной карточкой Набережночелнинского государственного татарского драматического театра.
Новое здание театра, в котором сейчас идет ремонт, должно распахнуть свои двери уже в августе. В новом сезоне зрителей ожидают пять постановок, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.