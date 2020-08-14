Во время пандемии коронавируса число разводов в Чувашии сократились более чем на 17%

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Стало известно, что с января по июль 2020 года в Чувашии развелись на 378 семейных пар (17,1%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем, во время пандемии коронавируса в республике были заключены 2 242 брака. Большая их часть (1 116) приходитсяна Чебоксары. Следом идут. Новочебоксарск (253), Чебоксарский район (187) Батыревский район (59) и Цивильский район (53). Такие цифры называют в Госслужбе республики по делам юстиции.

Отметим, что с начала года в органах ЗАГС также зарегистрировано 805 актов об установлении отцовства, 10 310 - о смерти, 187 – о перемене имени и 29 – об усыновлении.