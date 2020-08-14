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Происшествия

В Йошкар-Оле упавший с поддона кирпич убил женщину-штукатура

По факту гибели 60-летней пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека"
Мария ЛукояноваМария ЛукояноваМарияЛукоянова
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Трагедия произошла во время строительных работ

Трагедия произошла во время строительных работ

Фото: Из материалов пресс-службы

Трагический случай при строительстве многоэтажного дома произошел 10 августа в столице Марий Эл. Во время подъема крана поддона с кирпичами один из них выпал и попал в голову 60-летней женщине-штукатуру. Травма головы оказалась смертельная, врачи не смогли спасти пострадавшую, она скончалась на месте происшествия.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Расследование уголовного дела продолжается.

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