В Йошкар-Оле упавший с поддона кирпич убил женщину-штукатура

Трагедия произошла во время строительных работ Фото: Из материалов пресс-службы

Трагический случай при строительстве многоэтажного дома произошел 10 августа в столице Марий Эл. Во время подъема крана поддона с кирпичами один из них выпал и попал в голову 60-летней женщине-штукатуру. Травма головы оказалась смертельная, врачи не смогли спасти пострадавшую, она скончалась на месте происшествия.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Расследование уголовного дела продолжается.