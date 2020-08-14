В Казани 9-летний мальчик повис на заборе, проткнув руку

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Во время игры во дворе частного дома на улице Пихтовой в казанском поселке Сухая Река девятилетний мальчик полез через забор, но оступился. Его рука оказалась нанизанной на выступающий штырь. Увидев, что произошло, взрослые подхватили ребенка и держали его на весу до тех пор, пока не приехали спасатели ЗПСО№2 МЧС Татарстана - по тяжестью своего тела мальчик мог распороть руку глубже.

Освободили из "капкана" ребенка при помощи бензореза - вырезали штырь, вытащили руку. Раненного мальчика передали бригаде "скорой медицинской помощи", сообщили в МЧС Татарстана.