Фото: пресс-служба президента Татарстана

В четверг, 13 августа, президент Татарстана Рустам Минниханов посетил новый похоронный комплекс “Курган” в Казани. Он осмотрел административное здание и хозяйственный корпус, ознакомился с благоустройством территории комплекса.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

После глава республики обсудил с начальник Управления по организации ритуальных услуг города Маратом Ишкиным дальнейшее развитие комплекса. Среди прочих затрагивался вопрос строительства там похоронного дома и предоставления услуг кремации.

Напомним, строительство “Кургана”, в которых выходят как мусульманское, так и православное кладбища, было завершено в 2019 году. Комплекс, находящийся в районе 825 километра автодороги М-7, рассчитан на 147,5 тысяч мест захоронений, которых должно хватить на ближайшие 30 лет.