Она просто хотела познакомиться: Житель Димитровграда избил 85-летнюю женщину

Злоумышленника задержали. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В димитровградскую полицию поступило сообщение из медицинского учреждения. Сотрудники больницы заявили, что к ним доставили сильно избитую 85-летнюю женщину. У нее диагностировали множественные переломы ребер и пневмоторакс.

Сотрудники полиции установили, что ранее потерпевшая разместила в газете объявление о желании познакомиться. Через некоторое время ей позвонил мужчина и пригласил женщину к себе домой, в гости. Потерпевшая согласилась и приехала. Новые знакомые распивали спиртные напитки, через некоторое время пара начала ссориться, а затем мужчина нанес несколько ударов потерпевшей. Женщине вызвали скорую медицинскую помощь. Потерпевшая была доставлена в больницу.

Полицейским удалось оперативно вычислить и задержать злоумышленника. Им оказался 64-летний житель Димитровграда. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.