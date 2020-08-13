В Казани изменится схема движения автобуса №62

Изменения вступят в силу с 15 августа. Фото: Алина НИЗАМОВА

С 15 августа в Казани изменится смеха движения автобусного маршрута №62 «Осиново - Магазин IKEA». Теперь автобус будет курсировать от жилого массива Осиново до остановки «Дворец водных видов спорта», с прохождением через два новых остановочных пункта: «Футбольный стадион «Казань Арена» по улице Чистопольская и «Дворец водных видов спорта».

Изменения в схему движения автобусного маршрута №62 внесены для улучшения транспортного обслуживания жителей микрорайона Салават Купере. Кроме того, жители Авиастроительного, Ново-Савиновского и Московского районов смогут без пересадок доехать до Дворца водных видов спорта, сообщает Комитет по транспорту. Обслуживать маршрут по итогам конкурса будет МУП «ПАТП №4».