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Нижнекамск на неделю останется без горячей воды

Гидравлическая опрессовка будет проходить с 18 по 26 августа
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
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Местным жителям советуют заранее запастись теплой водой.

Местным жителям советуют заранее запастись теплой водой.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Жители Нижнекамска на неделю останутся без горячей воды. С 8.00 18 августа во всем городе будет проходить гидравлическая опрессовка, необходимая для подготовки к новому отопительному сезону. Об этом горожан заранее предупреждает пресс-служба главы Нижнекамского муниципального района.

Если трубы пройдут проверку, водоснабжение будет налажено в 20.00 26 августа. Пока же местным жителям советуют заранее запастись теплой водой.