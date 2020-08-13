Нижнекамск на неделю останется без горячей воды

Местным жителям советуют заранее запастись теплой водой. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Жители Нижнекамска на неделю останутся без горячей воды. С 8.00 18 августа во всем городе будет проходить гидравлическая опрессовка, необходимая для подготовки к новому отопительному сезону. Об этом горожан заранее предупреждает пресс-служба главы Нижнекамского муниципального района.

Если трубы пройдут проверку, водоснабжение будет налажено в 20.00 26 августа. Пока же местным жителям советуют заранее запастись теплой водой.