В Казани ограничили движение по двум улицам

Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.

В Казани временно прекращено движение по автомобильной дороге по улице Академика Завойского. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов Казани.

До 3 сентября ограничен проезд транспорта возле дома №12 по улице Академика Завойского. Это связано с работами на сетях связи.

Кроме того, ограничено движение транспорта по улице Яранская. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

До 31 августа закрыто движение транспорта по автомобильной дороге по улице Яранская, на участке от дома №2а до дома №32.

Ограничение связано со строительством сетей ливневой канализации и перекладкой водопровода.