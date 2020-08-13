На трассе М7 "Москва-Уфа" проливной дождь затопил здание МРЭО УГИБДД Чувашии

Вот так убирают воду в ГАИ Чувашии Фото: принтскрин видео.

Сегодня, 13 августа, в республике продолжается начавшийся ночью проливной дождь. Осадков выпало столько, что затопило многие дороги и подземные переходы. Не выдержали удара стихии и крыши некоторых зданий.

Автолюбители запечатлели потоп, который образовался в здании регистрационного пункта МРЭО ГИБДД Чувашии, расположенный на федеральной трассе М7 "Москва-Уфа". Поскольку спецустройств для устранения последствий потопа еще не изобрели, сотрудники учреждения и техперсонал вышел на борьбу с осадками наперевес с тряпками, шваброй и ведрами.