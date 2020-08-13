Соцсети: бывшего игрока казанского "Рубина" задержали в Белоруссии

Фото: dinamo-minsk.by

В Минске потеряли 28-летнего экс-футболиста казанского “Рубина”, а сейчас нападающего клуба БАТЭ и форварда сборной Белоруссии Антона Сороку. В соцсетях пишут, что молодой человек перестал выходить на связь во вторник, 11 августа. По данным издания Прессбол, спортсмен был задержан силовиками во время народных протестов.

За казанскую команду Сорока выступал в сезоне 2010 года. После он вернулся на родину - в Белоруссию.

Напомним, протесты в стране начались после оглашения результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа.