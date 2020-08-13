В Казани пропал мужчина со шрамом на щеке

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Казани начались активные поиски 50-летнего Сергея Орлова. Он ушел из дома 7 августа, но до сих пор не вернулся обратно. Близкие мужчины обратились за помощью к полицейским и волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Сергей ростом около 180 сантиметров имеет темно-русые волосы с проседью, серо-голубые глаза и шрам на правой щеке. На момент пропажи на нем были светло-синие джинсовые бриджи, красная футболка и коричневые плетеные сандалии.

Просим всех, кто видел этого человека,сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.