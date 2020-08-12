В Казани за гибель трех работников во время установки фасадных плит будут судить директора и ее зама

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

В ближайшее время в суде начнется рассмотрение уголовного дела по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". На скамью подсудимых сядут 39-летний гендиректор ООО «СК «Казанский Фасад» и 39-летний руководитель проектов этого же предприятия.

По мнению следствия, гендиректор компании не имела опыта и образования в области промышленной безопасности, не прошла соответствующей аттестации, назначила такого же своего не опытного зама - руководителя проектов, ответственным за соблюдение охраны труда. На работу они приняли без надлежащего оформления пятерых монтажников, которые не имели квалификации и познаний для безопасности работ на высоте.

В итоге 5 марта на стройке 10-этажного дома по улице Николая Ершова из-за обрыва каната между 6 и 7 этажами сорвалась люлька с пятью рабочими. Трое из них погибли сразу, двое получили травмы. Пятому удалось спастись - он чудом сумел зацепиться и позже его перетащили в одну из квартир рабочие со стройки.

- Свою вину обвиняемые признали полностью, - сообщили в СУ СКР Татарстана.