В Татарстане из-за пожара от сигареты пришлось спасаться 20 жильцам многоэтажки

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Поздно вечером, в 22.50, во вторник 11 августа в Набережных Челнах произошел пожар в многоэтажке. В МЧС республики сообщили, что загорелся диван в квартире на четвертом этаже в многоэтажке на улице Маршала Жукова в поселке ЗЯБ.

Еще до приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 20 жильцов дома с 4-5 этажей.

Хозяин квартиры рассказал пожарным, что сам пытался потушить загоревшийся диван, но безрезультатно.

- Общая площадь возгорания составила один квадратный метр, - сообщили в МЧС Татарстана. - Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара: неосторожность при курении.