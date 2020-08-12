Медикам Татарстана, которые работают с зараженными коронавирусом, продлили стимулирующие выплаты

Выплаты продолжат получать сотрудники как государственных медицинских организаций, так и частных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медицинским работникам Татарстана, которые лечат зараженных коронавирусом, продлили стимулирующие выплаты до конца лета 2020 года. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина появилось на портале правовой информации региона.

Согласно документу, выплаты продлеваются с 30 июля до 31 августа. Дополнительные деньги продолжат получать сотрудники как государственных медицинских организаций, так и частных.

Напомним, с начала пандемии врачи, которые лечат инфицированных, получают дополнительные 80 тысяч рублей, медсестры и фельдшеры - 50 тысяч рублей, младший персонал - 25 тысяч рублей. В “скорых” врачи выплачивается также по 50 тысяч рублей, фельдшеры, медсестры и водители - по 25 тысяч рублей.