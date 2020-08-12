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В Нижнекамске прохожие ночью в кустах нашли 4-летнего мальчика

Ребенок сбежал, когда его бабушку уснула
Мария ЛукояноваМария ЛукояноваМарияЛукоянова
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Прокуратура выяснит, почему мальчик оказался ночью на улице один

Прокуратура выяснит, почему мальчик оказался ночью на улице один

Фото: Из материалов пресс-службы

Неожиданную находку сделали прохожие в Нижнекамске, когда поздно ночью в кустах на одной из улиц обнаружили четырехлетнего мальчика. Ребенок был вполне здоров, но замерз. Полицейские выяснили, что мальчик сбежал из дома. Мальчик дождался, пока его бабушку уснет, открыл дверь и ушел. В квартире больше никого не было, и пропажу ребенка пенсионерка обнаружила только тогда, когда в дверь постучали полицейские.

- По поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова надзорный орган Нижнекамска начал проверку исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Теперь прокуратура совместно со специалистами проверит жилищно-бытовые условия семьи, уровень жизни и здоровье мальчика, наличие необходимых условий для его полноценного развития. Внимание будет уделено и вопросу о соблюдение родителями обязанностей по воспитанию ребенка.

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