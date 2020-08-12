В Чувашии на трассе М7 "Газель" врезалась в экскаватор

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 августа, в среду, в селе Абашево Чебоксарского района республики. По предварительным данным, грузовичок "Газель" на полном ходу врезался в экскаватор, который также находился в движении. Сразу после аварии многотонный экскаватор отбросило в кювет, а капот "Газели" превратился в кучу железа.

Экскаватор отбросило в кювет Фото: МВД по Чувашской Республике

По предварительным данным, водитель строительной техники не пострадал, но водитель отечественного грузовика получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован, сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.